2021/11/23 | 09:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لائحة بالأندية التي يحق لها المشاركة في دوري أبطال آسيا 2022 بعد أن أتمت الأوراق اللازمة من أجل الحصول على الرخصة الآسيوية.وضمت القائمة 23 فريقا عربيا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لائحة الأندية التي يحق لها المشاركة بدوري أبطال آسيا 2022 المركز الخبري الوطني.

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