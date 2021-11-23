2021/11/23 | 09:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي إنها أغلقت، مقرا وهميا ينتحل صفة هيئة الحشد الشعبي في ساحة عدن بمنطقة الكاظمية بالعاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (23 تشرين الثاني 2021)، أن "قوة من المديرية اعتقلت سبعة اشخاص كانوا في المقر، فيما صادرت مجموعة من الاسلحة كانت بحوزة هؤلاء الاشخاص داخل المقر".

واضاف البيان، ان "المديرية توعدت بالقول إنها ستبقى تلاحق كل من تسول له نفسه في انتحال صفة هيئة الحشد الشعبي او الاساءة لهذا الاسم او استغلاله لمآربه ومصالحه الشخصية".

وفي وقت سابق، ذكر مصدر امني لـ NRT عربية، بأن "قوات أمن الحشد الشعبي داهمت مقرا وهميا ينتحل اسما تابعا للحشد الشعبي ضمن مقتربات ساحة عدن في الكاظمية ببغداد".

وأضاف المصدر، "أثناء المداهمة حصل اشتباك بين أمن الحشد ومسلحي المقر ما استدعى تدخل الفرقة الخاصة التابعة لرئاسة الوزراء"، لافتا الى ان "أمن الحشد والفرقة الخاصة اعتقلتا 4 أشخاص وأغلقتا المقر".

واوضح، أنه "تم تسليم المعتقلين إلى مديرية أمن الحشد الشعبي باعتبار أن الموضوع يخصه".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغلاق مقر لفصيل مسلح) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغلاق مقر لفصيل مسلح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).