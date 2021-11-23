اميركا قد تقرض كميات من النفط للمستهلكين.. تحركات اطلاق المخزون يخفض الاسعار بشكل اضافي

2021/11/23 | 09:16 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، عاكسة مكاسبها في الجلسة السابقة، وسط تزايد الأحاديث حول إطلاق الولايات المتحدة واليابان والهند احتياطيات الخام لترويض الأسعار على الرغم من تهديد تعثر الطلب مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مصدر في إدارة بايدن مطلع على الوضع بحسب وسائل اعلام دولية، إن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن قرض من النفط الخام من مخزونها الطارئ يوم الثلاثاء في إطار خطة توصلت إليها مع مستهلكي الطاقة الآسيويين الرئيسيين لخفض أسعار الطاقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا أو 0.70 بالمئة إلى 76.21 دولار للبرميل في الساعة 05:18 بتوقيت جرينتش.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.50 بالمئة إلى 79.31 دولار للبرميل.

وصعد كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بنسبة 1٪ يوم أمس الاثنين على خلفية تقارير تفيد بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفائهم، الذين يطلق عليهم مجتمع أوبك +، قد يعدلون خطتهم لزيادة إنتاج النفط إذا قامت الدول المستهلكة الكبيرة بإخراج النفط الخام من احتياطياتها أو إذا أخمد الوباء الطلب.

ومع الحديث عن إصدار منسق للنفط الخام بعد أن نجح في دفع الأسعار إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل، تكافح أوروبا في الوقت نفسه، ولا سيما أوروبا الشرقية، لوقف انتشار COVID-19، وان خطر الإجراءات الشبيهة بالإغلاق يلوح في الأفق، مما سيوثر ويخفض الطلب على النفط.

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