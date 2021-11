العثور على جثة ابنة الداعية مالكوم إكس داخل منزل في نيويورك

2021/11/23 | 09:20 - المصدر: وكالة ناس

عثر على جثة ابنة الداعية الإسلامي والحقوقي مالكوم إكس، داخل منزل في مدينة بروكين في نيويورك، بحسب "نيويورك بوست".

وذكرت مصادر أنه تم العثور على جثة مليكة شاباز (56 عاما) من قبل ابنتها داخل المنزل في حوالي الساعة 4:40 مساء.

وقالت المصادر إن المحققين لا يشتبهون في وقوع جريمة، وسيحدد تشريح الجثة سبب وفاة شاباز.

وعبرت برنيس كينج، ابنة مارتن لوثر كينج جونيور، في تغريدة على "تويتر" عن شعورها بالحزة لوفاة مليكة، قائلة: "أشعر بحزن عميق لوفاة مليكة شباز".

واعتقلت مليكة هي وابنتها، بتيح شباز، في يناير 2017 بتهمة معاملة الحيوانات بقسوة في ولاية ماريلاند.

