محتجون يغلقون شركة نفط في ذي قار

2021/11/23 | 09:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرار الاغلاق من قبل المحتجين يأتي على خلفية ازالة خيمهم من قبل القوات الامنية.

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