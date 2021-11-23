النفط: لا زيادة باسعار البنزين رغم ارتفاعها عالميا

2021/11/23 | 09:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت شركة توزيع المنتجات النفطية احدى الشركات التابعة لوزارة النفط، الثلاثاء، أن أسعار البنزين في العراق لن تتأثر بالصعود العالمي الحالي.

وقال معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية إحسان موسى، في حديث صحفي، "لا يوجد توجيه حالياً برفع اسعار البنزين بالرغم من انه من الطبيعي زيادة اسعار البنزين بسبب ارتفاع الاسعار العالمية الا ان الوزير وقيادة القطاع النفطي ارتأت ان تبقى الاسعار كما هي عليه حالياً دعماً للمواطن".

وأضاف "نطمئن المواطن بأنه لا توجد اي مشكلة في تجهيز البنزين والمشتقات النفطية الاخرى لأن انتاج مصافينا مستمر اضافة الى توفر خزين كبير لدينا لذلك لا داعي للمخاوف".

وبشأن التخطيط لزيارة طاقات التكرير قال موسى، إن "الوزارة قد خططت مسبقاً لذلك وان مصفى كربلاء شارف على الانتهاء والذي بأكمال أنجازه سيغطي الحاجة الكلية للبلاد"، لافتا إلى "استمرار التخطيط والعمل على زيادة الطاقات التكريرية مستقبلاً".

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