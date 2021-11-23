2021/11/23 | 09:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى مسؤولون من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، الاثنين، ثقتهم بأنهم سيتمكنون، قبل غريمتهم روسيا، من العثور على حطام المقاتلة الشبح "أف 35"، التي تحطمت الأربعاء الماضي فوق البحر الأبيض المتوسط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لندن وواشنطن تتسابقان مع موسكو للعثور على حطام "الشبح" في البحر المتوسط) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لندن وواشنطن تتسابقان مع موسكو للعثور على حطام "الشبح" في البحر المتوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).