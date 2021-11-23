ابلغوا ذوي الطلاب ... قرار بتهديم خمس مدارس جديدة لتشييد مجمع سكني بدلا منها (صور) - عاجل

2021/11/23 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

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شكا اولياء امور اكثر من الفي تلميذ في بغداد، من تبليغهم بضرورة اخلاء مدارس ابنائهم لوجود قرار بتهديمها لانشاء مجمع سكني بدلا عنها.

وقال المخول بالحديث عن اولياء الامور مصطفى الركابي لوكالة (بغداد اليوم)، ان "مدارس بدر الكبرى الابتدائية للبنين وبدر الكبرى للتعليم المسرع والطفوف الابتدائية للبنات وعقبة بن نافع لليافعات ومدرسة ام سلمى للتعليم المسرع، اضافة الى روضة للاطفال شيدت في مدينة الحرية حي السلام في بغداد عام ٢٠٠٨، وتضم اكثر من الفي طالب، مشيرا الى ان "تم ابلاغنا باخلاء المدارس للقيام بتهديمها".

واضاف، ان "ابناءنا اصبحوا ضحية لنزاع بين وزارتي الدفاع والتربية، حيث تبين ان التربية شيدت المدارس عام ٢٠٠٨ على ارض تابعة لوزارة الدفاع، التي يبدو انها طالبت بالارض لانها منحتها للمستثمر مأمول السامرائي لتشييد مجمع سكني بعد تهديمها".

وتساءل الركابي انه "كيف لوزارة التربية ان تشيد المدارس على ارض غير تابعة لها، وكيف تسمح وزارة الدفاع ان تشرد هذا العدد من الطلاب من اجل تشييد مجمع سكني، معبرا عن حيرة اولياء الامور وقلقهم على مستقبل ابنائهم لعدم وجود مدارس قريبة يمكن ان تستوعب هذا العدد من التلاميذ".

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