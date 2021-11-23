2021/11/23 | 10:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني رحب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بمساهمة امريكية بقيمة 19.24 مليون دولار من مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID-BHA).وذكر بيان للبرنامج “سيساعد هذا التمويل، الذي جاء في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دعم مالي امريكي لبرنامج الاغذية العالمي في العراق المركز الخبري الوطني.

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