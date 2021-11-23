2021/11/23 | 10:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكد الطبيب العراقي المقيم في بولندا ارسلان عز الدين انه رأى مهاجرين من العراق وسوريا ينقلون الى إلى مستشفى في شرق البلاد كل يوم وهم يعانون من انخفاض حرارة الجسم والالتهاب الرئوي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طبيب عراقي في بولندا يحذر الاكراد: الطريق الى الاتحاد الاوربي “خطير” المركز الخبري الوطني.

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