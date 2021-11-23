2021/11/23 | 10:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، عن شمول اكثر من 119 ألف تلميذ ببرنامج التغذية المدرسية ضمن 11 محافظة وبالتنسيق مع منظمة الاغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة، فيما كشفت عن قرب اعلان نتائج مسح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تعلن شمول 119 الف تلميذ ببرنامج التغذية المدرسية المركز الخبري الوطني.

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