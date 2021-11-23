2021/11/23 | 10:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الخارجية الكندية أنها حازمة في التزامها بالشفافية وإقامة العدل ومساءلة إيران في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية.وعلى حسابها في “تويتر”، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إنها خلال اجتماع مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كندا تؤكد التزامها بمساءلة إيران في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية المركز الخبري الوطني.

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