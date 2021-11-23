انطلاق المرحلة الاولى من عملية (برق السماء) لملاحقة فلول داعش

2021/11/23 | 10:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه العملية جاءت لتعقب العناصر الإرهابية ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن.

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