2021/11/23 | 10:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكمل العلماء في جامعة” بافلوف” الطبية الحكومية في مدينة ريازان الروسية دراسة آلية تأثير “جسيمات حرة” على إنتاج الخلايا السرطانية لبروتين ناقل P-glycoprotein.مما يخفض من فاعلية عمل الأدوية المضادة للأورام الخبيثة.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الروس بصدد رفع فاعلية العلاج الكيميائي ضد السرطان المركز الخبري الوطني.

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