واشنطن عن الانتخابات المحلية في فنزويلا: لم تكن حرة وعادلة

2021/11/23 | 10:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت وزارة الخارجية الأميركية على الانتخابات المحلية والبلدية في فنزويلا، بالقول إنها "لم تكن حرة وعادلة"، وتعهدت بمواصلة الضغط على الرئيس اليساري نيكولاس مادورو، الذي تعتبره واشنطن غير شرعي.

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