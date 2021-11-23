استنفار امني واسع في حوض بزايز جنوبي ديالى.. هذه التفاصيل

2021/11/23 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر حكومي، الثلاثاء، عن استنفار القوات الامنية في حوض بزايز بهرز جنوبي ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" القوات الامنية في حالة استنفار ضمن قاطع بزايز بهرز جنوب بعقوبة بعد هجوم مباغت لخلايا داعش الارهابي في ساعة متاخرة من مساء يوم امس اسفر عن استشهاد واصابة 3 جنود في اعتداء ارهابي هو الاول من نوعه منذ اسابيع".

واضاف، ان" قوات مشتركة بدات بتمشيط بعض الاهداف لتعقب خلايا داعش النائمة خاصة في المبازل والمناطق المفتوحة التي تمثل ملاذ مهم لفلول التنظيم ".

وكان جندي استشهد واصيب 2 في هجوم شنه داعش على نقطة مرابطة امنية للجيش في بزايز بهرز مساء يوم امس.

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