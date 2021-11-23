الإعلام الأمني تعلن انطلاق عملية برق السماء.. تعرف على أهدافها

2021/11/23 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، انطلاق المرحلة الأولى من عملية (برق السماء) في جميع قواطع المسؤولية لتعقب العناصر الارهابية.

وذكرت الخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة انطلقت المرحلة الأولى من عملية (برق السماء) في جميع قواطع المسؤولية، حيث شرعت كتائب الاستطلاع لفرق وقيادات العمليات في الجيش العراقي ضمن قواطعها كافة وافواج وسرايا المغاوير لفرق الشرطة الاتحادية والقوة التكتيكية التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بعمليات استطلاع مسلح مكثفة بإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي ".

وأضاف البيان، أن "هذه العملية تأتي لتعقب العناصر الإرهابية ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن وتدمير أوكار الإرهابيين ومنع حالات التسلل وتطهير الأراضي ضمن قاطع المسؤولية".

وأكد، ان "قواتنا الأمنية البطلة عازمة على ملاحقة العناصر الإرهابية وفق جهد استخباري مكثف ومعلومات دقيقة عن أماكن تواجدهم وإنزال القصاص العادل بحقهم أينما كانوا".

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