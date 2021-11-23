انتحار يوتيوبر عراقي معروف بذي قار

2021/11/23 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الثلاثاء، بانتحار يوتيوبر معروف داخل منزله بسوق الشيوخ.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "اليوتيوبر حمودي المولى 18 عاماً، أقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزله بقضاء سوق الشيوخ ".

وأضاف، أنه "وفق المعلومات الأولية فإن سبب الانتحار يعود لزواج حبيبته".

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