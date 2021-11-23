نفذ عمليات اغتيال وتفجير.. الاطاحة بإرهابي في صلاح الدين

2021/11/23 | 10:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، اعتقال عنصر بـ "داعش" الارهابي خطير في محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "جرى اعتقال عنصر إرهابي مهم قام بتفجيرات وعمليات الاغتيال في ما يسمى قاطع صلاح الدين بداعش بعد استحصال الموافقات الرسمية من قبل القاضي المختص بقضايا الحشد الشعبي، كما تمت العملية بالتعاون مع القوات الماسكة ضمن المحافظة".

واضاف البيان، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية بحقه، وتواصل قوات الحشد الشعبي عملياتها النوعية في ضرب اوكار الإرهاب وافشال مخططاته الخائبة الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار ومحاولاته اليائسة للتأثير على المكتسبات الأمنية المتحققة".

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