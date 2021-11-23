2021/11/23 | 10:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني مع ارتفاع معدلات العدوى بـ”كوفيد-19″ مرة أخرى، يسارع العلماء في جميع أنحاء العالم لمحاربة الخطر، ويقدمون مجموعة مختارة من العلاجات الجديدة والمتغيرات غير العادية من اللقاحات.وتسجل مستويات العدوى أرقاما قياسية جديدة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القتال من أجل حياتنا: أسلحة البشرية ضد “كوفيد-19”! المركز الخبري الوطني.

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