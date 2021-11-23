اعتقال إرهابي نفذ عمليات اغتيال وتفجيرات في صلاح الدين

2021/11/23 | 10:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن اعتقال عنصر بتنظيم “داعش” الارهابي خطير بمحافظة صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “جرى اعتقال عنصر […]

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