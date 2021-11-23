البصرة تلاحق المطلوبين في عمق الاهوار

2021/11/23 | 10:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة عمليات البصرة، الثلاثاء، عن تسجيل انخفاض واضح في ظــاهــرة الــنــزاعــات الـعـشـائـريـة والجريمة المنظمة، مشيرا الى ملاحقة المطلوبين في عمق الاهوار.وقـال قائد عمليات البصرة الـلـواء الركن علي المــاجــدي في تصريح […]

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