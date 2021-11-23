2021/11/23 | 10:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الاتـصـالات، الثلاثاء، عن قرب طرح “مشاريع منجزة” ضمن الحوكمة الالكترونية بالتنسيق مـع المؤسسات الـحـكـومـيـة والمـرتـبـطـة بـالامـانـة الـعـامـة لمجلس الوزراء .وقــال المـتـحـدث الـرسـمـي بـاسـم الــوزارة رعـد المشهداني في تصريح صحافي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتصالات: مشاريع الحوكمة الالكترونية ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل المركز الخبري الوطني.

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