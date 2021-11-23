في بغداد والمحافظات: قوة أمنية تقبض على العشرات من المتلاعبين بأسعار الطحين وبيض المائدة

2021/11/23 | 10:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على 84 شخصاً بتهمة التلاعب بأسعار الطحين وبيض المائدة، في العاصمة بغداد.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (23 تشرين الثاني 2021): إن "وكالة الاستخبارات نفذت عملية امنية لحماية المنتح المحلي، ولمتابعة محتكري المواد الغذائية والقبض على (٨٤) متهما من المتلاعبين بأسعار مادة الطحين، وبيض المائدة في بغداد والمحافظات".

وأضافت، أنه "استنادا لمعلومات استخباراتية لمتابعة ضعاف النفوس من محتكري المواد الغذائية، والمتلاعبين بأسعار السلع والبضائع، وخصوصا مادة (الطحين وبيض المائدة) وحماية المنتج المحلي، نفذت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عملية أمنية ضمن بغداد والمحافظات، أسفرت عن ضبط عشرات الاطنان من (الدجاج المجمد ومقطعاته) تقدر (٥٤٣٠) كارتون".

وتابعت، أنه "تم ضبط مواد غذائية مختلفةً منتهية الصلاحية تقدر بعشرات الأطنان وكمية من الأدوية الممنوعة من الاستيراد وغير الخاضعة للفحص والسيطرة النوعية تقدر (٣٨) طن والضبط عجلتين محملتين بمادة الطحين لغرض تهريبها خارج محافظة بابل، وبيعها في الاسواق التجارية تقدر بـ (١٨) طناً، فضلا عن القاء القبض على (٨٤) متهما من المتلاعبين بالاسعار خاصة مادة الطحين وبيض المائدة، تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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