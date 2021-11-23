العراق متفائل بإنهاء حرق الغاز بغضون 5 سنوات.. كيف سنحصل على 4 مليار قدم مكعب يوميًا؟

2021/11/23 | 10:58 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

3 مواعيد مختلفة ومتضاربة لموعد ايقاف حرق الغاز في العراق، فتارة يقول وزير النفط احسان عبد الجبار انه سيتم ايقاف حرق الغاز بالكامل في 2025 وتارة تشير تصريحات اخرى لايقاف الغاز في 2024، وفي اخر تصريح توقعت وزارة النفط إنهاء حرق الغاز في حقول العراق النفطية بحلول عام 2027.

حيث يقول مدير عام المديرية الفنية بوزارة النفط علي حمود: “أنا متفائل بأن حرق الغاز سينتهي في 2026-2027 “، مبينا ان “العراق يحرق حاليا قرابة 45 بالمئة من إنتاجه للغاز البالغ 2.8 مليار قدم مكعب يوميا”.

واضاف انه “يجب أن تساعد هذه المشاريع قيد التطوير حاليًا في تقليل الغاز المصاحب الذي يتم حرقه”.

ويسعى ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى الحصول على مساعدة من شركات النفط الدولية للمساعدة في السيطرة على حرق الغاز المصاحب، وكان العراق ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث حرق الغاز بعد روسيا في عام 2020، حيث حرق حوالي 17.37 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي، وفقًا للبنك الدولي.

ويحتاج العراق إلى زيادة إنتاج الغاز لأنه يتعرض لضغوط متزايدة من واشنطن للاعتماد على نفسه في تزويد محطاته الكهربائية بالوقود بدلا من الاعتماد على إيران، التي تخضع لعقوبات أمريكية منذ 2018.

وينتج العراق 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، يستثمر منها 1.4 مليار قدم مكعب، ويحرق 1.3 مليار قدم مكعب، وبايقاف حرق هذه الكمية سيكون لدى العراق 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز مستثمرة وجاهزة للاستعمال.

إلا ان وزير النفط احسان عبد الجبار قد كشف في وقت سابق ان العراق يهدف لانتاج 4 مليار قدم مكعب خلال السنوات الخمسة المقبلة.

وبهذا سيكون العراق بحاجة الى 1.3 مليار قدم مكعب ربما سينتجها العراق من خلال الغاز الحر، حيث كشف حمود أن “وزارة النفط تجري مفاوضات أيضا مع شركات النفط العالمية لتطوير الغاز غير المصاحب من حقلين، عكاس والمنصورية”.

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