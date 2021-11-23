إنطلاق عملية امنية لحماية المنتح المحلي واعتقال 84 متلاعبا بالأسعار

2021/11/23 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية امنية لحماية المنتح المحلي ولمتابعة محتكري المواد الغذائية أسفرت عن اعتقال 84 متهما من المتلاعبين بالأسعار مادة الطحين وبيض المائدة في بغداد والمحافظات.

وذكرت الخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استنادا لمعلومات استخباراتية لمتابعة ضعاف النفوس من محتكري المواد الغذائية والمتلاعبين بأسعار السلع والبضائع وخصوصا مادة (الطحين وبيض المائدة )وحماية المنتج المحلي، نفذت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عملية امنية ضمن بغداد والمحافظات".

وأضاف البيان، أن "العملية أسفرت عن ضبط عشرات الاطنان من (الدجاج المجمد ومقطعاته) تقدر (٥٤٣٠) كارتون، كما ضبطت مواد غذائية مختلفةً منتهية الصلاحية تقدر بعشرات الاطنان وكمية من الأدوية الممنوعة من الاستيراد وغير الخاضعة للفحص والسيطرة النوعية تقدر بـ(38) طنا وضبط عجلتين محملتين بمادة الطحين لغرض تهريبها خارج محافظة بابل وبيعها في الاسواق التجارية تقدر بـ(18) طنا".

وتابع: "فضلا عن القاء القبض على (84) متهما من المتلاعبين بالاسعار خاصة مادة الطحين وبيض المائدة تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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