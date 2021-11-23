اسعار النفط تنخفض وبرنت يتراجع لأقل من 80 دولارا للبرميل

2021/11/23 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، وسط تزايد الأحاديث حول إطلاق الولايات المتحدة واليابان والهند احتياطيات الخام لترويض الأسعار على الرغم من تهديد تعثر الطلب مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.50 بالمئة إلى 79.31 دولارا للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا أو 0.70 بالمئة إلى 76.21 دولارا للبرميل.

وصعد كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بنسبة 1٪، أمس الاثنين على خلفية تقارير تفيد بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفائهم، الذين يطلق عليهم مجتمع أوبك +، قد يعدلون خطتهم لزيادة إنتاج النفط إذا قامت الدول المستهلكة الكبيرة بإخراج النفط الخام من احتياطياتها أو إذا أخمد الوباء الطلب

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