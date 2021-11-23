2021/11/23 | 11:03 - المصدر: السومرية نيوز

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نفذت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عملية امنية لحماية المنتج المحلي ولمتابعة محتكري المواد الغذائية في بغداد والمحافظات.

وقالت خلية الإعلام الامني في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استنادا لمعلومات استخباراتية لمتابعة ضعاف النفوس من محتكري المواد الغذائية والمتلاعبين بأسعار السلع والبضائع وخصوصا مادة (الطحين وبيض المائدة )وحماية المنتج المحلي، نفذت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عملية امنية ضمن بغداد والمحافظات".

واضاف البيان، ان "العملية أسفرت عن ضبط عشرات الاطنان من (الدجاج المجمد ومقطعاته) تقدر (٥٤٣٠)كارتون، كما ضبطت مواد غذائية مختلفةً منتهية الصلاحية تقدر بعشرات الاطنان وكمية من الأدوية الممنوعة من الاستيراد وغير الخاضعة للفحص والسيطرة النوعية تقدر (٣٨)طن والضبط عجلتين محملتين بمادة الطحين لغرض تهريبها خارج محافظة بابل وبيعها في الاسواق التجارية تقدر (١٨)طن ، فضلا"عن القاء القبض على (٨٤)متهم من المتلاعبين بالاسعار خاصة مادة الطحين وبيض المائدة".

وتابع انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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