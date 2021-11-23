ارتفاع قروض البنك المركزي للمشاريع 139%.. ولكن: غياب تام لنمو المشاريع الصغيرة

2021/11/23 | 11:10 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت مؤسسة عراق المستقبل للدراسات عن ارتفاع نسبة القروض الممنوحة من البنك المركزي بنسبة 139%، مشيرة الى انه رغم ذلك الا ان هذه القروض لم تؤدي الى تقليل نسبة الفقر او تأثير افتتاح مشاريع على الناتج المحلي غير النفطي.

وقال مدير المؤسسة منار العبيدي في ايضاح تابعته “يس عراق”، إنه “ارتفعت نسبة القروض الممنوحة من البنك المركزي العراقي منذ بداية 2020 لغاية اكتوبر 2021 لتصل الى 4.5 ترليون دينار عراقي بارتفاع سنوي بلغت نسبته 139% وارتفاع شهري بلغت نسبته 15.55%”.

واضاف انه “قام البنك المركزي بطرح مجموعة من المبادرات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الى مبادرة لدعم المشاريع الصناعية ومشاريع السكن الامر الذي ادى ارتفاع القروض الممنوحة من البنك المركزي العراقي”، مبينا انه “تمثل قيمة القروض الممنوحة 3% من مجمل موجودات البنك المركزي العراقي”.

واضح انه “على الرغم من المعوقات الكثيرة في منح القروض والضمانات المطلوبة والتي قد تكون في بعضها تعجيزية الا ان نسبة الفوائد المنخفضة والفترات الطويلة للقرض ساهم في زيادة نسبة الحصول على هذه القروض”.

واشار الى انه “على الرغم من نمو نسبة القروض الممنوحة الا انه لا توجد مؤشرات واضحة عن تأثير تلك القروض على زيادة الناتج المحلي من القطاعات غير النفطية ولا على تقليل نسب البطالة التي ما زالت منخفضة”.

وبين انه “على الرغم من ارتفاع قيمة القروض الا ان المشاريع متناهية الصغر والتي تمثل العامل الاكبر في ايجاد فرص عمل مختلفة لشريحة واسعة من الشباب مازالت دون المستوى وان معظم التمويلات تذهب الى مشاريع كبيرة ولا تأخذ بنظر الاعتبار اليات تشجيع وايجاد فرص عمل لمختلف الشرائح الصغيرة والتي تعاني من الفقر والبطالة”.

واكد أنه “ايجاد اليات لاقراض الشباب لانشاء مشاريع متناهية الصغر هي الحل الافضل لتوفير فرص عمل مختلفة بعيدة عن القطاع العام وتساهم في زيادة الناتج المحلي لقطاعات التجزئة والخدمة بعيدا عن القطاع النفطي وتساهم في تقليل مستويات البطالة التي مازالت مرتفعة”.

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