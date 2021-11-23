زيدان يبحث مع نقيب المحاميين المعالجات القانونية للإشكاليات التي تعيق عمل المحامين

2021/11/23 | 11:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الثلاثاء نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي.وذكر بيان للمجلس انه: تم في اللقاء البحث في المعالجات القانونية للإشكاليات التي تعيق عمل المحامين.وأبدى زيدان تفهمه لهذه الاشكاليات وضرورة الايعاز للمعنيين بمعالجتها كل حسب اختصاصه./انتهى3

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