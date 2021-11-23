الحشد الشعبي يطيح بإرهابي نفذ عمليات اغتيال وتفجيرات في صلاح الدين

2021/11/23 | 11:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن الحشد الشعبي الاطاحة بإرهابي نفذ عمليات اغتيال وتفجيرات في صلاح الدين.وذكر في بيان :ان مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي نجحت في اعتقال عنصر مهم بتنظيم / داعش/الارهابي خطير بمحافظة صلاح الدين قام بتفجيرات وعمليات الاغتيال في ما يسمى قاطع صلاح الدين بداعش.واضاف ان : الاعتقال تم بعد استحصال الموافقات الرسمية من قبل القاضي المختص بقضايا الحشد الشعبي،و بالتعاون مع القوات الماسكة ضمن المحافظة.وشدد على : مواصلة قوات الحشد الشعبي عملياتها النوعية في ضرب اوكار الإرهاب وافشال مخططاته الخائبة الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار ومحاولاته اليائسة للتأثير على المكتسبات الأمنية المتحققة./انتهى3

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