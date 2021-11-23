كاميرا ترصد نهب أكثر من 12 شخصًا لبضائع تساوي قيمتها 100 ألف دولار في ثوان من متجر لوي فيتون

2021/11/23 | 11:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحم أكثر من 12 شخصًا متجر لوي فيتون في أوك برووك بإلينوي، ونهبوا ما تساوي قيمته 100 ألف دولار على الأقل من البضاعة، حسبما ذكر تلفزيون WLS وشرطة أوك برووك.

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