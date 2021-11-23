الإطاحة بإرهابي نفذ عمليات اغتيال وتفجيرات في صلاح الدين

2021/11/23 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – صلاح الدين

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، الاطاحة بإرهابي نفذ عمليات اغتيال وتفجيرات في صلاح الدين.

وذكر اعلام الحشد، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، نفذت من اعتقال عنصر بتنظيم “داعش” الارهابي خطير بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان، أنه "جرى اعتقال عنصر إرهابي مهم قام بتفجيرات وعمليات الاغتيال في ما يسمى قاطع صلاح الدين بداعش بعد استحصال الموافقات الرسمية من قبل القاضي المختص بقضايا الحشد الشعبي، كما تمت العملية بالتعاون مع القوات الماسكة ضمن المحافظة".

وتابع: "وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية بحقه، وتواصل قوات الحشد الشعبي عملياتها النوعية في ضرب اوكار الإرهاب وافشال مخططاته الخائبة الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار ومحاولاته اليائسة للتأثير على المكتسبات الأمنية المتحققة".

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