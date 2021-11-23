لليوم الثاني توالياً.. تجدد تظاهرات المحاضرين أمام تربية ديالى

2021/11/23 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

تظاهر العشرات من محاضري ديالى، اليوم الثلاثاء، امام مبنى تربية المحافظة.

وقال عبدالله العباسي احد المحاضرين في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" العشرات من محاضري ديالى من كل الاقضية والنواحي جددوا تظاهراتهم السلمية امام مبنى تربية المحافظة وسط بعقوبة لرفع المطاليب الاساسية الثلاثة والتي من ابرزها شمولهم بالقرار 315".

ونفى العباسي، الغاء الاعتصام السلمي للمحاضرين امام تربية ديالى ورفع سرداقهم الذي نصب مساء يوم امس مؤكدا الاستمرار بالتظاهر والاعتصام السلمي لحين تحقيق المطاليب المشروعة".

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