2021/11/23 | 11:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أمانة الوزراء تحدد موعد المباشرة بمشروع بناء الأبنية المدرسية النموذجية.أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الإجراءات الخاصة للبدء بمشروع تطوير مدينة الصدر، ، فيما حددت موعد المباشرة بمشروع بناء الأبنية […]

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