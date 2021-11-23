2021/11/23 | 11:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CmHPByo5e8E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرئيس مسعود بارزاني يستقبل وزيرة الخارجية السويدية في أربيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الرئيس مسعود بارزاني يستقبل وزيرة الخارجية السويدية في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).