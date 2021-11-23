2021/11/23 | 11:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى قائق زيدان، الثلاثاء، مع نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، المشكلات التي تقف أمام عمل المحامين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر مجلس القضاء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (23 تشرين الثاني 2021)، انه "استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، وبحث معه المعالجات القانونية للإشكاليات التي تعيق عمل المحامين".

وأبدى رئيس المجلس "تفهمه لهذه الاشكاليات وضرورة الايعاز للمعنيين بمعالجتها كلا حسب اختصاصه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان والسعدي يبحثان سبل تبديد العوائق أمام المحامين العراقيين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان والسعدي يبحثان سبل تبديد العوائق أمام المحامين العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).