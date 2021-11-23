هيئة الحشد الشعبي يعلن اغلاق مقر وهمي في بغداد ينتحل صفة الهيئة

2021/11/23 | 11:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي أن مديرية أمنها أغلقت مقرا وهميا كان ينتحل صفة الهيئة في بغداد.وجاء في بيان صادر عن الهيئة أن مديرية الامن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي “اغلقت مساء الاثنين، مقرا وهميا ينتحل صفة هيئة الحشد الشعبي … Readmore

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