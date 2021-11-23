2021/11/23 | 11:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن العثور على 7 زوارق تابعة لداعش في أطراف بحيرة حمرين بمحافظة ديالى وقالت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن ” قوة من اللواء 110 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على 7 زوارق تابعة لداعش في بحيرة حمرين المركز الخبري الوطني.

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