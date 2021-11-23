كربلاء:محاضرة نسوية في معالم التأسي بمدرسة عاشوراء مقتبسة من دروس للمرجع السيستاني

2021/11/23 | 12:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت مؤسسة وارث الانبياء للدراسات

التخصصية في النهضة الحسينية وبالتعاون

مع شعبة العلاقات النسوية في العتبة

الحسينية المقدسة محاضرة حملت عنوان

(معالم التأسي بمواقف شباب كربلاء)

قدمتها الدكتورة مريم ا

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