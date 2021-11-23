حكومة البصرة توجه باتخاذ إجراءات بحق اصحاب العجلات / جارجر/ والدراجات النارية التي تظهر اصواتا عالية

2021/11/23 | 12:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / وجهت حكومة البصرة المحلية باتخاذ إجراءات بحق اصحاب العجلات / جارجر/ والدراجات النارية التي تظهر اصواتا عالية.وذكر معاون محافظ البصرة معين الحسن بحسب وثيقة " بناء على توجيهات المحافظ اسعد العيداني باتخاذ إجراءات بحق أصحاب العجلات (الجارجر) والدراجات النارية التي يقوم أصحابها بتحوير العادم وإظهار أصوات عالية ومزعجة للمواطن تخالف مبدأ الهدوء والسكينة سيتم حجز تلك العجلات والدراجات النارية المخالفة لحين زوال المخالفة وتكليف المفارز المرورية والشرطة بملاحقة المخالفين./انتهى

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