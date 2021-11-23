تركيا تدعو مواطنيها لمغادرة إثيوبيا عقب احتدام المعارك

2021/11/23 | 12:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ دعت السفارة التركية في أديس أبابا مواطنيها في إثيوبيا إلى مغادرتها على خلفية احتدام المعارك بين قوات الجيش الاثيوبي وعناصر الجبهة الشعبية لتحرير "تيغراي" .وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على تويتر : بناء على التطورات المتسارعة في الوضع الأمني لإثيوبيا، ننصح مواطنينا الموجودين في البلاد بمغادرتها عبر الرحلات الجوية المجدولة".وكان الامين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قد طالب رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد علي، وزعيم الجبهة الشعبية لتحرير "تيغراي"، ديبريسيون جيبرميشيل بانهاء القتال وبدء مفاوضات شاملة لحل الأزمة في البلاد ./انتهى

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