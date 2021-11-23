البصرة تلاحق الـ”جارجر” وتتوعد أصحاب الدراجات النارية

2021/11/23 | 12:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجهت حكومة البصرة المحلية، اليوم الثلاثاء، باتخاذ إجراءات بحق اصحاب العجلات / جارجر/ والدراجات النارية التي تظهر اصواتا عالية.وذكر معاون محافظ البصرة معين الحسن بحسب وثيقة ” بناء على توجيهات المحافظ […]

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