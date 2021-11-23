2021/11/23 | 12:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، حرص الحكومة لتحسين العلاقات مع الكويت والوصول إلى إنهاء القضايا العالقة كافة بين البلدين .وذكر بيان لوزارة الخارجية , ان “وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية تؤكد حرص الحكومة لتحسين العلاقات مع الكويت المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تؤكد حرص الحكومة لتحسين العلاقات مع الكويت) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تؤكد حرص الحكومة لتحسين العلاقات مع الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).