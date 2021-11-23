2021/11/23 | 12:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أمير الكويت يعين صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء » وكالة الأنباء العراقية

دولي

اليوم, 12:19

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