2021/11/23 | 12:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمير الكويت يعيد تعيين صباح الخالد الصباح رئيسا للحكومة المركز الخبري الوطني.

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