2021/11/23 | 12:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قدمت الهيئة السياسية للتيار الصدري، اليوم الثلاثاء، تنازلاً عن الدعوى المقامة ضد الناشط أحمد الوشاح.وبحسب كتاب صادر عن رئيس اللجنة القانونية في الهيئة السياسية للتيار الصدري، حازم راضي، حصل عليه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد اعتذاره..



التيار الصدري يتراجع عن مقاضاة “الوشاح” المركز الخبري الوطني.

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