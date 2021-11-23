الأمانة العامة تحدد موعد البدء بتنفيذ مشروع تطوير مدينة الصدر

2021/11/23 | 12:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الإجراءات الخاصة للبدء بمشروع تطوير مدينة الصدر، فيما حددت موعد المباشرة بمشروع بناء الأبنية المدرسية النموذجية.

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وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيدفي تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (23 تشرين الثاني 2021)، إن"اللجنة المشرفة على مشروع تطوير مدينة الصدر بانتظار الانتهاء من أداء التصاميم من قبل الشركات الاستشارية التي تم تكليفها بهذا الموضوع"، لافتاً الى أنه "في حالة وصول التصاميم ومن ثم المصادقة عليها، يتم بعد ذلك إعداد مسودة العقد وتوقيع العقد بعد اختيار الشركات الصينية التي ستنفذ هذا المشروع".

وحول مشروع بناء الأبنية المدرسية النموذجية، أكد مجيد أن "المشروع يعد مشروعاً وطنياً حيث يتضمن 7 آلاف مدرسة"، لافتاً إلى أن "المرحلة الأولى من المشروع تتضمن بناء ألف مدرسة خلال العام الحالي".

وأكد أن "المباشرة بالمشروع ستتم قريباً بعد أن يتم توقيع العقد"، مؤكداً أن "جميع الإجراءات الإدارية واللوجستية والمالية انتهت مع الشركة وما تبقى هو الإعداد لمسودة العقد".

ولفت الى أنه "قريباً سيتم توقيع العقد، ومن ثم تسليم المواقع الى شركتين صينيتين"، مشيراً الى أن "الحكومة لديها خطة لتوسعة عدد المدارس"

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