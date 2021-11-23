انطلاق عملية أمنية مشتركة في حوض حمرين

2021/11/23 | 12:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بإسناد جوي من طيران الجيش وطيران التحالف الدولي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، انطلاق عملية مشتركة لتأمين حوض حمرين في ديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "الأجهزة الأمنية وبإشراف قيادة العمليات المشتركة تستمر بعملياتها الاستباقية، وبعد أن اكتملت الصحفة الأولى للعملية الأمنية في محافظة ديالى انطلقت صباح اليوم الصفحة الثانية لهذه العملية التي تشترك فيها قطعات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي بإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي".

وأضافت أن "قيادة العمليات المشتركة وضعت أهدافًا محددة لهذه العملية ضمن قاطع المسؤولية في محافظة ديالى لتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب وإنفاذ القانون".

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