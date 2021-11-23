بينيت: إسرائيل لن تكون ملزمة بأي اتفاق نووي جديد

2021/11/23 | 12:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الثلاثاء، أن بلاده لن توافق على الاتفاق النووي مع إيران، وتعتبر نفسها غير ملزمة به.

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